Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменции

Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменцииЭто показало новое исследование
Согласно результатам нового исследования, у пожилых людей с хронической бессонницей вероятность развития лёгких когнитивных нарушений и деменции выше на 40%. В мозгу у них сильнее всего были заметны изменения белого вещества и повышенное содержание амилоида (белка, который может накапливаться при болезни Альцгеймера).
При проведении этого исследования учёные сосредоточились на данных многолетнего исследования старения клиники Майо. В целом бессонница оказалась связана с повышением риска развития когнитивных нарушений на 40% в течение периода наблюдения. Также у пациентов с бессонницей, которые спали меньше обычного, картина здоровья мозга была менее благоприятной.
Если вы боретесь с проблемами со сном, то вот что можете сделать уже сегодня вечером. Установите для себя постоянное время пробуждения (в том числе в выходные), выработайте ритуалы для отдыха за 30-60 минут до сна: приглушите свет, откажитесь от смартфона, займитесь успокаивающими делами.
