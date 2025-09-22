Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменции

При проведении этого исследования учёные сосредоточились на данных многолетнего исследования старения клиники Майо. В целом бессонница оказалась связана с повышением риска развития когнитивных нарушений на 40% в течение периода наблюдения. Также у пациентов с бессонницей, которые спали меньше обычного, картина здоровья мозга была менее благоприятной.

Если вы боретесь с проблемами со сном, то вот что можете сделать уже сегодня вечером. Установите для себя постоянное время пробуждения (в том числе в выходные), выработайте ритуалы для отдыха за 30-60 минут до сна: приглушите свет, откажитесь от смартфона, займитесь успокаивающими делами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.