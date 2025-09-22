Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 сентября 2025, 09:00
1 мин.

Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменции

Это показало новое исследование
Бессонные ночи могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга. Всё чаще хроническую бессонницу связывают с изменениями мышления и памяти по мере старения. Об этом говорится и в новой научной статье, опубликованной в журнале Neurology.
Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменции
© Life Extension

Согласно результатам нового исследования, у пожилых людей с хронической бессонницей вероятность развития лёгких когнитивных нарушений и деменции выше на 40%. В мозгу у них сильнее всего были заметны изменения белого вещества и повышенное содержание амилоида (белка, который может накапливаться при болезни Альцгеймера).

Хроническая бессонница оказалась связана с повышенным риском развития деменции
© Design elements: Getty Images. EatingWell design

При проведении этого исследования учёные сосредоточились на данных многолетнего исследования старения клиники Майо. В целом бессонница оказалась связана с повышением риска развития когнитивных нарушений на 40% в течение периода наблюдения. Также у пациентов с бессонницей, которые спали меньше обычного, картина здоровья мозга была менее благоприятной.

Если вы боретесь с проблемами со сном, то вот что можете сделать уже сегодня вечером. Установите для себя постоянное время пробуждения (в том числе в выходные), выработайте ритуалы для отдыха за 30-60 минут до сна: приглушите свет, откажитесь от смартфона, займитесь успокаивающими делами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.