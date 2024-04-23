Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьи

Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьиЭто показали результаты новых исследований
Учёные в ходе систематического обзора имеющихся данных обнаружили, что у людей с более низким социально-экономическим положением риск возникновения хронической боли после травмы в два раза выше.
При этом у людей, которые курят, страдали от сильной боли во время травмы, имеют страх перед движением, более слабую сеть поддержки и более низкий уровень образования или семейного дохода, вероятность развития хронической боли после травмы может быть выше в семь раз. Результаты проведённого исследования опубликованы в PLOS One.
Боль считается хронической, если она сохраняется более трёх месяцев после первоначальной травмы. Хроническая скелетно-мышечная боль затрагивает около 43% населения Великобритании. Она также является основной причиной инвалидности во всём мире. У людей с хронической болью хуже качество жизни, они также более склонны к развитию диабета, рака, болезней сердца.
Учёные обнаружили, что на развитие хронической боли влияет множество факторов. В том числе снижение удовлетворённости работой, стресс и депрессия.
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