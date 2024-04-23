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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 15:45
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Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьи

Это показали результаты новых исследований
Согласно новым научным данным, на развитие хронической скелетно-мышечной боли у людей могут влиять социально-экономические факторы, страх перед движением, курение, плохая поддержка окружающих.
Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьи
© Unsplash/CC0 Public Domain

Учёные в ходе систематического обзора имеющихся данных обнаружили, что у людей с более низким социально-экономическим положением риск возникновения хронической боли после травмы в два раза выше.

При этом у людей, которые курят, страдали от сильной боли во время травмы, имеют страх перед движением, более слабую сеть поддержки и более низкий уровень образования или семейного дохода, вероятность развития хронической боли после травмы может быть выше в семь раз. Результаты проведённого исследования опубликованы в PLOS One.

Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьи
© USU Extension

Боль считается хронической, если она сохраняется более трёх месяцев после первоначальной травмы. Хроническая скелетно-мышечная боль затрагивает около 43% населения Великобритании. Она также является основной причиной инвалидности во всём мире. У людей с хронической болью хуже качество жизни, они также более склонны к развитию диабета, рака, болезней сердца.

Учёные обнаружили, что на развитие хронической боли влияет множество факторов. В том числе снижение удовлетворённости работой, стресс и депрессия.

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