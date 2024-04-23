Хроническая боль оказалась связана с доходом и социальным статусом семьи

Учёные в ходе систематического обзора имеющихся данных обнаружили, что у людей с более низким социально-экономическим положением риск возникновения хронической боли после травмы в два раза выше.

При этом у людей, которые курят, страдали от сильной боли во время травмы, имеют страх перед движением, более слабую сеть поддержки и более низкий уровень образования или семейного дохода, вероятность развития хронической боли после травмы может быть выше в семь раз. Результаты проведённого исследования опубликованы в PLOS One.