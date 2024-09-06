Хронические запоры оказались связаны с кишечными микробами

Вредные микробы в кишечнике могут вытеснять полезные и приводить к проблемам со здоровьем. Например, бактерия C. difficile, если колонизирует кишечник, способна вызвать ужасную диарею.

В ходе исследования эксперты объединили данные из 19 работ. В общей сложности эти работы включали около 1300 человек с избыточным ростом кишечного метаногена. Их сравнивали с более чем 3200 здоровыми людьми.

Примерно 47% участников с избыточным ростом кишечного метаногена страдали от тяжёлого запора, тогда как в контрольной группе таких было 38%. При этом диарея встречалась у 37% людей с избытком метана в организме и у 52% людей из контрольной группы.

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