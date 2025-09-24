Хумус и другие приправы, в которых мало соли

Сальса. В покупных вариантах обычно около 105 мг натрия на столовую ложку, но приготовить сальсу можно и дома.

Горчица с низким содержанием натрия. Она считается классической приправой для мясных блюд и сэндвичей.

Бальзамический уксус. В одной его столовой ложке менее 4 мг натрия, что значительно меньше, чем в соевом соусе.

Чимичурри. Его делают из петрушки или кинзы, чеснока, уксуса и оливкового масла. В нём мало натрия и много антиоксидантов, витаминов С и К.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.