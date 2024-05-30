Кинологи объяснили, почему собаки облизывают человека

Кинологи объяснили, почему собаки облизывают человекаОб этом полезно знать
Причины, по которым собака облизывает человека, могут быть разные.
Например, пёс может так сделать, чтобы познакомиться с кем-то поближе. Ещё одна причина — обычная детская привычка. Кроме того, вылизывание может быть способом собаки выразить благодарность и любовь, заявить свои права на хозяина, попыткой помочь, проявлением потребности в контакте.
По словам специалистов-кинологов, возможной причиной вылизывания собакой человека может являться стресс. Питомец начинает так себя вести, если взволнован, напуган чем-то или нуждается в защите хозяина. Если также пёс скулит, поджимает хвост, передвигается ползком, прижимается к вам, пытается забраться на руки, то это говорит о сильной тревожности у животного.
Если собака облизывает не только хозяина, но и предметы вокруг, это может указывать на наличие проблем со здоровьем или с поведением. Сводите питомца к ветеринару.
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