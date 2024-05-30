Кинологи объяснили, почему собаки облизывают человека

По словам специалистов-кинологов, возможной причиной вылизывания собакой человека может являться стресс. Питомец начинает так себя вести, если взволнован, напуган чем-то или нуждается в защите хозяина. Если также пёс скулит, поджимает хвост, передвигается ползком, прижимается к вам, пытается забраться на руки, то это говорит о сильной тревожности у животного.

Если собака облизывает не только хозяина, но и предметы вокруг, это может указывать на наличие проблем со здоровьем или с поведением. Сводите питомца к ветеринару.

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