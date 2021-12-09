Кишечные микробы - причина набора веса после отказа от курения

Кишечные микробы - причина набора веса после отказа от куренияК такому выводу пришли учёные из института имени Вейцмана
Группа учёных из института имени Вейцмана изучила изменения, происходящие в организме мышей и людей после отказа от сигарет. Выяснилось, что из-за прекращения воздействия на кишечник никотина состав бактерий кишечника и метаболизм также меняются. С результатами исследования можно ознакомиться в издании Nature.
Исследователи также выделили две молекулы, которые способны объяснить последствия отказа от курения, связанные с замедлением обмена веществ. Первым оказался диметилглицин, или DMG, производство которого увеличивалось при воздействии на организм сигаретного дыма. Вторым был ацетилглицин, или ACG, уровень которого, наоборот, снижался при воздействии дыма и повышался при отказе от курения.
Интересно, что DMG и ACG оказались способны влиять на изменение массы тела даже у некурящих. При введении DMG мышам наблюдалось среднее увеличение веса, а при введении ACG - серьёзное снижение веса у мышей с ожирением, а также улучшение метаболических параметров. Также выяснилось, что среди диметилглицина и ацетилглицина одно вещество активирует генетическую программу, которая связана с ожирением, а другое - программу, соотносящуюся с потерей лишних килограммов.