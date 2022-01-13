Китайские и канадские учёные создали датчик, отслеживающий состояние здоровья по поту

Автор материала пишет, что датчик пота может отслеживать в процессе тренировки биохимические данные. Например, уровни таких веществ, как ионы, лактат. Помимо этого, гаджет позволяет узнать, сбалансированно ли питается человек, находится ли он в состоянии стресса.

Для начала использования устройства его необходимо лишь прикрепить к коже с помощью какого-либо материала вроде гибкого пластика, резины и пр. Главное, чтобы этот материал отличался гибкостью.