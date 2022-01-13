Китайские и канадские учёные создали датчик, отслеживающий состояние здоровья по поту

Фитнес и здоровье
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Китайские и канадские учёные создали датчик, отслеживающий состояние здоровья по потуЕго напечатали на 3D-принтере
Новый датчик, разработанный исследователями из Канады и Китая, способен проанализировать состояние всего организма через пот. Подробнее об этом - в материале.
Как сообщает портал «Научная Россия», новый датчик анализирует состав пота человека и оценивает его состояние. Это может быть полезно во время выполнения физических упражнений. Подробное описание устройства дано в издании Bio-Design and Manufacturing.
Автор материала пишет, что датчик пота может отслеживать в процессе тренировки биохимические данные. Например, уровни таких веществ, как ионы, лактат. Помимо этого, гаджет позволяет узнать, сбалансированно ли питается человек, находится ли он в состоянии стресса.
Для начала использования устройства его необходимо лишь прикрепить к коже с помощью какого-либо материала вроде гибкого пластика, резины и пр. Главное, чтобы этот материал отличался гибкостью.
Источник: Научная Россия