Китайские учёные выяснили, что работа по ночам вредит почкам

Кроме того, у участников, которые трудились в ночные смены и часто/всегда практиковали посменную работу, этот риск возрастал на 22 и 19% соответственно. Это особенно заметно было у людей моложе 50 лет и тех, кто не занимался тяжёлым физическим трудом.

Результаты проведённой работы были опубликованы в статье журнала Mayo Clinic Proceedings.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.