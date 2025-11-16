Китайские учёные выяснили, что работа по ночам вредит почкам

Опубликовано 16 ноября 2025, 18:001 мин.
Китайские учёные выяснили, что работа по ночам вредит почкамЭто показал анализ данных более 200 тысяч человек
Команда специалистов из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена (КНР) решила изучить, как на здоровье влияет работа по сменному и нестандартному графику. Для этого они взяли данные Британского биобанка (UK Biobank).
Результаты нового исследования показали, что у людей, которые работали со второй половины дня, вечером, ночью или чередовали эти смены, был на 15% выше риск развития мочекаменной болезни по сравнению с теми, кто работал только по стандартному графику (с 9 до 17 часов).
Кроме того, у участников, которые трудились в ночные смены и часто/всегда практиковали посменную работу, этот риск возрастал на 22 и 19% соответственно. Это особенно заметно было у людей моложе 50 лет и тех, кто не занимался тяжёлым физическим трудом.
Результаты проведённой работы были опубликованы в статье журнала Mayo Clinic Proceedings.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.