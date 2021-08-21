Китайское СМИ назвало 10 самых странных блюд в мире

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Китайское СМИ назвало 10 самых странных блюд в миреНекоторые из них действительно поражают
WeChat подготовило топ самых неприятных и даже шокирующих блюд из разных стран мира.
- Балют. Одно из самых популярных блюд на Филиппинах и во Вьетнаме. Представляет собой утиные яйца. При этом в яйце видны внутренности птенцов.
- Змеиное вино. Распространено во Вьетнаме. Исследования утверждают, что оно обладает противовоспалительным и обезболивающим свойствами, укрепляет иммунную систему.
- Пирожки из свиной крови. Их вы увидите на улицах Тайваня. Для приготовления берут кровь и клейкий рис. Перед употреблением их опускают в соус и посыпают кинзой или арахисовой мукой.
- Голуби. Во Франции жители едят голубей. Их мясо, как говорится в материале, содержит различные витамины, а также белок, железо, кальций, медь и считается нежирным.
- Сыр Касу марцу. Представляет собой сыр с живыми личинками.
- Кузнечики. Традиционно их едят в Уганде. Жареные кузнечики - одно из самых популярных блюд местных жителей.
- Дуриан. Этот фрукт отличается крайне неприятным запахом. Известен больше всего на Мали, в странах Юго-Восточной Азии.
- Паники. Это одно из национальных блюд народа Минахасан (Индонезия). Для его приготовления берутся летучие мыши, нарезаются, обжариваются, а затем к ним добавляют различные специи.
- Хаггис. Традиционное блюдо шотландцев. Представляет собой бараний желудок, в который кладутся внутренности барана вместе с другими ингредиентами. Обычно его едят с пюре, приготовленным из картофеля и брюквы, и виски.
- Хаукарль. Это ферментированное мясо акулы, национальное исландское блюдо. Пахнет оно очень неприятно - аммиаком (мочевиной). Обычно едят такое блюдо во время фестивалей, запивая алкоголем (Бреннивином).