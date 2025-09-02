Киви и другие фрукты, которые защитят вас от рака

Черника. В её состав входят антоцианы, которые предотвращают повреждение ДНК и замедляют развитие онкологии. Также эти вещества связаны с более низким уровнем маркеров воспаления в организме. Богата черника и клетчаткой: на чашку приходится 3,5 г этого вещества. Рацион с высоким содержанием клетчатки особенно важен в том числе для снижения риска возникновения колоректального рака.

Авокадо. Это один из немногих источников полезных для здоровья мононенасыщенных жиров. Авокадо даёт пищу кишечным бактериям и уменьшает воспаление в пищеварительном тракте. У мужчин, которые в рамках одного исследования ели одну или несколько порций авокадо в неделю, риск развития рака в целом был на 15% ниже, чем у тех, кто потреблял менее одной порции этого фрукта в месяц. Также у участников мужского пола, съедавших минимум одну порцию авокадо в неделю, значительно снизилась вероятность развития колоректального рака, рака лёгких и мочевого пузыря.

Яблоки. Они содержат кверцетин, который отличается противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также это хороший источник клетчатки, особенно если яблоки есть с кожурой.