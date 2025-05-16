Киви и другие продукты, которые избавят вас от вздутия живота

Мята перечная. Она увеличивает выработку желчи, помогая организму переваривать жирную пищу. Выпейте чашку чая с мятой.

Йогурт. Пробиотики в нём помогают кишечнику переваривать и усваивать пищу. Поэтому у вас будет меньше газов и вздутия живота.

Вода. Если вы будете её пить в течение дня, то будете давать организму необходимое увлажнение для правильного переваривания пищи, вымывания избытка натрия и облегчения стула.

Семена фенхеля. Они могут уменьшить газообразование, борются с воспалением, действуют как натуральное мочегонное средство.

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