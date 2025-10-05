Киви и не только: кожура этих фруктов и овощей даст вам больше всего питательных веществ

Киви. В шкурке этого фрукта содержатся витамины E, C и полифенолы, а также в два раза больше клетчатки. Согласно результатам исследования 2020 года, употребление киви с кожурой способствовало снижению воспаления и положительно влияло на желудочно-кишечный тракт.

Помидоры. Кожура томатов содержит много ликопена, который повышает выработку коллагена и защищает от вредного воздействия солнца.

Цитрусовые. Их цедру можно добавлять в безалкогольные напитки и различные блюда. В кожуре цитрусовых больше клетчатки, чем в мякоти, что улучшает пищеварение и здоровье кишечника. Также они содержит много витамина С и биофлавоноидов, обладающих противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Картофель. По сравнению с очищенной картошка с кожурой содержит больше витамина С, калия, фолиевой кислоты, магния и фосфора. Об этом сказала Крисси Арсено, сертифицированный диетолог и диетолог Международной академии персональных тренеров. Также в кожуре больше клетчатки.