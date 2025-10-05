Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 октября 2025, 21:00
2 мин.

Киви и не только: кожура этих фруктов и овощей даст вам больше всего питательных веществ

Об этом сказали диетологи
Многие овощи и фрукты содержат калий, магний и другие соединения, причём находятся они именно в кожуре. Вот на какие продукты стоит обратить особое внимание.
Киви. В шкурке этого фрукта содержатся витамины E, C и полифенолы, а также в два раза больше клетчатки. Согласно результатам исследования 2020 года, употребление киви с кожурой способствовало снижению воспаления и положительно влияло на желудочно-кишечный тракт.

Помидоры. Кожура томатов содержит много ликопена, который повышает выработку коллагена и защищает от вредного воздействия солнца.

Цитрусовые. Их цедру можно добавлять в безалкогольные напитки и различные блюда. В кожуре цитрусовых больше клетчатки, чем в мякоти, что улучшает пищеварение и здоровье кишечника. Также они содержит много витамина С и биофлавоноидов, обладающих противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Картофель. По сравнению с очищенной картошка с кожурой содержит больше витамина С, калия, фолиевой кислоты, магния и фосфора. Об этом сказала Крисси Арсено, сертифицированный диетолог и диетолог Международной академии персональных тренеров. Также в кожуре больше клетчатки.

Морковь. Её шкурка богата клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами.

Яблоки. Кожура этих фруктов - отличный источник витаминов и минералов, особенно витамина С и калия. Также в ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает вес.

Виноград. Его кожица может похвастаться антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление.

Арбуз. В его кожуре содержится цитруллин. Эта аминокислота улучшает кровообращение и снижает кровяное давление. Также она богата клетчаткой, которая способствует нормальному пищеварению. Попробуйте замариновать арбузные корки или добавить их в жаркое, в смузи.

