Клетчатка и её польза: как авокадо улучшит ваше пищеварение

Клетчатка. Половина авокадо (100 г) содержит 160 ккал и до 6,7 г клетчатки. Клетчатка предотвращает запоры и поддерживает регулярный стул. Рекомендуется в сутки взрослым потреблять 28 г этого вещества при рационе в 2000 ккал.

Растворимая и нерастворимая клетчатка. В авокадо 70% клетчатки - нерастворимая и 30% - растворимая. Растворимая клетчатка регулирует уровень сахара в крови и холестерина, помогает сохранять сытость после еды, смягчает стул, замедляет переваривание пищи, содержит пектин, который поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Нерастворимая же клетчатка увеличивает объём стула, поддерживает чувствительность к инсулину у диабетиков.