Клетчатка и много воды сохранят ваш желудок здоровым в праздники

Если за раз съесть слишком много праздничных блюд, то желудок может взбунтоваться. Из-за этого вы столкнётесь с вздутием живота, дискомфортом и с более серьёзными последствиями для здоровья кишечника.

Эксперт Джессика Скоффилд предупреждает: умеренность — ключ к тому, чтобы чувствовать себя хорошо в праздничный сезон. Следите за ощущением сытости во время употребления пищи, а также найдите время для занятий спортом.

Вот ещё несколько советов, которые позволят сохранить кишечник здоровым в праздники.

Выбирайте клетчатку. Часто среди праздничных блюд встречаются такие, в которых много углеводов. Поддержать работу кишечника помогут овощи и цельные зёрна, содержащие клетчатку. Она способствует здоровому пищеварению и предотвращает запоры.

Пейте много воды. Она помогает расщеплять еду, обеспечивает её нормальное прохождение через кишечник. Старайтесь перед каждым приёмом пищи выпивать стакан воды, а также как можно чаще чередовать воду и любые праздничные напитки.

Не спешите. Медленное употребление пищи даёт время кишечнику подать сигнал мозгу о том, что вы сыты. Это предотвратит переедание, уменьшит вздутие живота.