Клетчатка и пробиотики: что нам нужно для здорового кишечника

Некоторые типы клетчатки — это пища для полезных бактерий в кишечнике. Например, инулин или фруктоолигосахариды. Эти пребиотические волокна кормят полезные бактерии и дают им энергию.

Без достаточного количества клетчатки пробиотики, которые вы принимаете, могут не оставаться в организме надолго. В результате пользу от них вы не увидите.

Недавнее исследование продемонстрировало, что штамм пробиотиков (Bifidobacterium animalis subsp. lactis) в сочетании с инулином может увеличить количество полезных бактерий, уменьшить висцеральный жир, улучшить здоровье сосудов. Также он предотвращает развитие метаболического синдрома. Другая недавняя работа показала, что употребление клетчатки может защитить от рака.

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