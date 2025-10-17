Клетчатка поможет снизить риск развития рака груди

Жирные кислоты, защищающие от рака. Клетчатка питает полезные кишечные бактерии, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты (бутират). Эти кислоты обладают противовоспалительным и противоопухолевым действием. Одно исследование 2024 года показало, что у людей с раком молочной железы уровень короткоцепочечных жирных кислот в стуле был ниже, чем у здоровых.

Продукты, богатые и другими питательными веществами. В фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых, семенах есть не только клетчатка, но и другие полезные соединения. Всё это помогает в профилактике развития онкологии.

