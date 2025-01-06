Клетчатка, упражнения и не только: научно обоснованные способы улучшить здоровье

Ешьте больше клетчатки. Это поможет защититься от диабета, сердечных заболеваний, поддерживать в норме кишечник. Одно исследование 2019 года показало, что у людей, которые получают достаточное количество клетчатки, снижается вероятность заболеть диабетом 2 типа и на 15−50% уменьшается риск инсульта. Также анализ 2015 года продемонстрировал, что каждые 10 г клетчатки снижают риск смертности на 10%. При этом в день нужно стремиться получать 30 г этого вещества.

Делайте растяжку и укрепляйте мышцы. Примерно в 30 лет уровень тестостерона начинает падать и мышцы начинают слабеть. Именно поэтому нужно заниматься силовыми тренировками и растяжкой.

Улучшите свой сон. Нехватка как качества, так и количества сна связана с широким спектром последствий для здоровья. В том числе с повышенным риском возникновения гипертонии, диабета, ожирения, депрессии, сердечного приступа и инсульта.