Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерий

Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерийЭто подтвердило новое исследование
В рамках нового исследования, опубликованного в Nature Microbiology, специалисты выяснили, как группа бактерий Enterobacteriaceae защищают нас от вредных бактерий. Оказалось, что среда кишечника, формируемая питанием, играет большую роль в контроле над потенциально вредными бактериями.
В ходе новой работы специалисты проанализировали более 12 000 образцов кала людей из 45 стран. Оказалось, что состав микробиома людей с Enterobacteriaceae был принципиально иной, чем у участников без этих бактерий.
Faecalibacterium — один из типов бактерий, которые редко встречались вместе с Enterobacteriaceae. Однако он играет важную роль, поскольку производит химические вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами. Это позволяет остановить рост вредных бактерий, таких как Enterobacteriaceae.
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