Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 02:15
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Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерий

Это подтвердило новое исследование
Наше тело — дом для множества бактерий. Причём их больше, чем звёзд в Млечном Пути. Учёные всё ещё изучают, как они влияют на нас и чем полезны.
Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерий
© Unsplash/CC0 Public Domain

В рамках нового исследования, опубликованного в Nature Microbiology, специалисты выяснили, как группа бактерий Enterobacteriaceae защищают нас от вредных бактерий. Оказалось, что среда кишечника, формируемая питанием, играет большую роль в контроле над потенциально вредными бактериями.

Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерий
© Getty Images

В ходе новой работы специалисты проанализировали более 12 000 образцов кала людей из 45 стран. Оказалось, что состав микробиома людей с Enterobacteriaceae был принципиально иной, чем у участников без этих бактерий.

Faecalibacterium — один из типов бактерий, которые редко встречались вместе с Enterobacteriaceae. Однако он играет важную роль, поскольку производит химические вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами. Это позволяет остановить рост вредных бактерий, таких как Enterobacteriaceae.

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