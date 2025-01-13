Клетчатка защитит ваш желудок от вредных бактерий

В ходе новой работы специалисты проанализировали более 12 000 образцов кала людей из 45 стран. Оказалось, что состав микробиома людей с Enterobacteriaceae был принципиально иной, чем у участников без этих бактерий.

Faecalibacterium — один из типов бактерий, которые редко встречались вместе с Enterobacteriaceae. Однако он играет важную роль, поскольку производит химические вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами. Это позволяет остановить рост вредных бактерий, таких как Enterobacteriaceae.

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