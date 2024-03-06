Клинический психолог объяснил, как перестать «накручивать» себя

При зацикливании на чём-либо полезно использовать стратегии, ориентированные как на эмоции, так и на проблемы. Вам нужно понять, что конкретно вы чувствуете по поводу чего-либо, и обратиться к этим чувствам. Что касается ориентации на проблемы, то постарайтесь придумать план действий в отношении будущих возможностей. Также вы можете составить план для одного или двух наиболее вероятных исходов.

Подумайте, почему «накручивание» у вас возникает именно сейчас. Один из самых полезных способов избавиться от «надумывания» — «изменить, принять и отпустить». Измените направление своих мыслей там, где это возможно. К примеру, вероятность, что у вашего молодого человека закончатся деньги, не будет еды и он будет голодать очень низкая.

Также будет полезно принять свои эмоции и найти способы управлять ими (хорошая забота о себе, социальная поддержка, общение с близкими). Что вы действительно можете контролировать в жизни, так это собственное поведение и собственные реакции.

Последняя часть этой стратегии — отказаться от необходимости точно знать, как всё обернется, и поверить в свою способность (а иногда и способность других) справиться.

Кроме того, важно учиться управлять стрессом при помощи хорошего питания и сна, любимых занятий, встреч с приятными людьми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.