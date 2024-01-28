Клюква оказалась полезна при болезни печени

Результаты исследования, проведённого под руководством доктора Мерве Байрам, показали, что клюква положительно влияет на лечение метаболической дисфункции, которая возникает при жировой болезни печени. Также выяснилось, что плоды клюквы уменьшают количество жира в организме, массу тела, окружность талии.

Для проведения исследования всех участников разделили на пять групп. Первая каждый день потребляла 30 г сушёных плодов клюквы в виде порошка и придерживалась лечебной диеты, вторая соблюдала только диету и отказалась от синих, красных, фиолетовых фруктов и овощей. Люди из третьей группы ежедневно принимали 30 г сушёной клюквы и придерживались собственной привычной диеты, люди из четвёртой группы никак не меняли свой рацион, за исключением отказа от синих, красных, фиолетовых фруктов и овощей. А в пятой группе находились здоровые участники, у которых не было жировой болезни печени.