Клюква оказалась полезна при инфекции мочевыводящих путей

Результаты нового исследования позволят сократить использование антибиотиков для лечения ИМП. Выяснилось, что у тех, кто пьёт клюквенный сок, на 54% ниже риск возникновения таких инфекций. Также этот сок снижает потребность в антибиотиках на 59%, значительно облегчает симптомы у людей с инфекцией мочевыводящих путей.

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