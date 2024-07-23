Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июля 2024, 21:45
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Клюква оказалась полезна при инфекции мочевыводящих путей

Это выяснили учёные из Университета Бонда
Согласно результатам нового исследования, у людей, которые пьют клюквенный сок, больше шансов защититься от развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Об этом говорится в журнале European Urology Focus.
Клюква оказалась полезна при инфекции мочевыводящих путей
© Daria Andrievskaya from Pexels

Давно предполагалось, что клюква содержит соединения, предотвращающие прилипание бактерий к стенкам мочевыводящих путей. Это позволяет снизить вероятность развития инфекции.

Эффективность клюквенного сока подтвердил метаанализ, который объединил результаты 20 исследований с участием 3091 участника по всему миру.

Клюква оказалась полезна при инфекции мочевыводящих путей
© Healthline

Результаты нового исследования позволят сократить использование антибиотиков для лечения ИМП. Выяснилось, что у тех, кто пьёт клюквенный сок, на 54% ниже риск возникновения таких инфекций. Также этот сок снижает потребность в антибиотиках на 59%, значительно облегчает симптомы у людей с инфекцией мочевыводящих путей.

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