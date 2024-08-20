Клюквенный сок помог при высоком давлении

Учёные пришли к выводу, что клюквенный сок может улучшить показатели кровяного давления. Правда, они также отметили, что нужно провести дополнительные исследования на эту тему.

По словам специалистов из Университета Лаваля в Канаде, употребление клюквенного сока благотворно влияет на уровень холестерина в крови. Они полагают, что это связано с полифенольными соединениями в клюкве.

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