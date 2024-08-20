Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 августа 2024, 15:00
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Клюквенный сок помог при высоком давлении

Это показало одно исследование
Сок из клюквы известен антиоксидантным и противовоспалительным действием. Он также уменьшает воспаление, улучшает здоровье сердца.
Клюквенный сок помог при высоком давлении
© Zuzana P.

Результаты научного исследования, опубликованного в European Journal of Nutrition, доказали пользу для здоровья человека клюквы. В ходе анализа 45 работ выяснилось, что при употреблении клюквенного сока снижается артериальное давление. В среднем — на 1,52 мм рт. ст. (систолическое) и 1,78 мм рт. ст. (диастолическое).

Клюквенный сок помог при высоком давлении
© Depositphotos.com / AndreyPopov

Учёные пришли к выводу, что клюквенный сок может улучшить показатели кровяного давления. Правда, они также отметили, что нужно провести дополнительные исследования на эту тему.

По словам специалистов из Университета Лаваля в Канаде, употребление клюквенного сока благотворно влияет на уровень холестерина в крови. Они полагают, что это связано с полифенольными соединениями в клюкве.

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