Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давление

Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давлениеВот о чём важно знать
Кофе
Независимо от того, есть ли у вас гипертония, он может повысить давление. Но это будет иметь временный эффект, так что в день вы можете без проблемы выпивать две-три чашки кофе. Исследования даже показывают, что такое количество кофе может снизить риск развития высокого кровяного давления у здоровых людей.
Чай
Регулярное его употребление, особенно зелёного чая, может снизить давление, риск развития болезней сердца.
Вода
Она поможет поддерживать давление в норме, но в отличие от кофе и чая напрямую на него не влияет. Благодаря употреблению воды вы избежите обезвоживания, которое может в зависимости от обстоятельств повысить или понизить артериальное давление.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.