Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давление

Кофе

Независимо от того, есть ли у вас гипертония, он может повысить давление. Но это будет иметь временный эффект, так что в день вы можете без проблемы выпивать две-три чашки кофе. Исследования даже показывают, что такое количество кофе может снизить риск развития высокого кровяного давления у здоровых людей.

Чай

Регулярное его употребление, особенно зелёного чая, может снизить давление, риск развития болезней сердца.