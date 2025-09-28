Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 сентября 2025, 23:15
1 мин.

Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давление

Вот о чём важно знать
От того, какие напитки вы предпочитаете, зависит здоровье вашего сердца. Например, кофе может вызвать временное повышение давления, а чай и вода действуют по-другому.
Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давление
© KitchenAid

Кофе

Независимо от того, есть ли у вас гипертония, он может повысить давление. Но это будет иметь временный эффект, так что в день вы можете без проблемы выпивать две-три чашки кофе. Исследования даже показывают, что такое количество кофе может снизить риск развития высокого кровяного давления у здоровых людей.

Чай

Регулярное его употребление, особенно зелёного чая, может снизить давление, риск развития болезней сердца.

Кофе, чай и вода: как они влияют на кровяное давление
© ediebloom / Getty Images

Вода

Она поможет поддерживать давление в норме, но в отличие от кофе и чая напрямую на него не влияет. Благодаря употреблению воды вы избежите обезвоживания, которое может в зависимости от обстоятельств повысить или понизить артериальное давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.