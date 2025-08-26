Кофе и другие “плохие” напитки, которых нет смысла избегать при похудении

Коровье молоко. Согласно одному исследованию, употребление цельного молока связано с уменьшением массы тела, индекса массы тела и риска развития ожирения. В молоке также содержится высококачественный биодоступный белок, который стимулирует рост мышц и поддержание сухой мышечной массы. Об этом сказала Сара Кошик, спортивный диетолог, сертифицированный диетолог. Кроме того, на один стакан обезжиренного молока приходится 8 г белка и 90 ккал.

Обогащённое соевое молоко. Научные работы показывают, что употребление большого количества белка способствует снижению веса. При этом соевый белок вовсе не препятствует похудению. В одном стакане обогащённого несладкого соевого молока содержится 80 ккал и 7 г белка. Также в нём есть витамин В12.

Натурально подслащённый кофе. Важно выбирать при этом правильные кофейные сливки с низким содержанием сахара и насыщенных жиров. Можете добавить в кофе архат, сливки без сахара, мёд, кленовый сироп.