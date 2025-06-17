Кофе и не только: перечислены напитки, которые снизят ваш уровень сахара в крови

Вода. Употребление простой воды связывают со снижением вероятности развития диабета 2 типа на 6%. Можете также добавлять в неё клубнику, базилик, лайм и настаивать.

Кофе. Регулярное употребление этого напитка помогает снизить риск возникновения диабета 2 типа. Но если вы добавляете в кофе много сахара, то можете потерять все его преимущества для контроля уровня глюкозы в крови.

Чёрный чай. Его тоже связывают с более низким риском развития диабета и осложнений от него. Как и в случае с кофе, ограничьте потребление добавленного сахара вместе с чаем.