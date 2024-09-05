Кофе на вынос оказался вреднее для здоровья, чем домашний

Опубликовано 05 сентября 2024, 14:151 мин.
Кофе на вынос оказался вреднее для здоровья, чем домашнийЭто показало одно исследование
Учёные решили выяснить, сколько кофеина потребляют любители кофе на вынос и домашнего кофе. Выяснилось, что те, кто посещает кофейни, получают этого вещества больше.
Как оказалось, в кофе, который мы покупаем в автомате или кофейне, кофеина содержится в три раза больше, чем в том, что приготовлен дома. Например, в среднем американо примерно 140 мг кофеина на стакан, в домашнем напитке — 23 мг.
Если в день потреблять больше 400 мг кофеина, то это может серьёзно навредить здоровью. К примеру, у человека может возникнуть бессонница, повышенное кровяное давление.
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