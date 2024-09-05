Кофе на вынос оказался вреднее для здоровья, чем домашний

Если в день потреблять больше 400 мг кофеина, то это может серьёзно навредить здоровью. К примеру, у человека может возникнуть бессонница, повышенное кровяное давление.

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