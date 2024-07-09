Кофе оказался полезен для профилактики инсульта

В рамках исследования учёные проанализировали данные более 365 тысяч человек из UK Biobank. Отбирались участники в 2006—2010 годах, а после этого за ними наблюдали до 2020 года.

Оказалось, что у людей, которые пили две-три чашки чая либо кофе каждый день, вероятность инсульта была на 32% ниже. Риск же деменции у них снизился на 28%. Также употребление этих напитков было связано с более низким риском возникновения постинсультной деменции.