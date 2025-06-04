Кофе оказался связан со здоровым старением у женщин

Приняли участие в новой работе 47 513 женщин из проекта Nurses' Health Study. Данные об их питании и состоянии здоровья собирались с 1984 года. Здоровое старение учёными определялось как жизнь до 70 лет и старше, отсутствие 11 основных хронических заболеваний, сохранение физической активности, хорошее психическое здоровье, отсутствие когнитивных нарушений и жалоб на память.

Спустя 30 лет наблюдения за женщинами эксперты оценили, как изменялась вероятность здорового старения для каждых 80 мг кофеина, потребляемых участницами в сутки. Исследовались такие напитки, как кофе, чай, кофе без кофеина (на чашку 240 мл) и кола (на стакан 360 мл).

Для женщин из группы здорового старения каждая дополнительная чашка кофе в день связана была с повышением шансов на улучшение самочувствия в дальнейшей жизни на 2–5%. Для этого они могли выпивать до пяти маленьких чашек в день или около 2,5 чашек по сегодняшним меркам.

Не было обнаружено значимой связи между употреблением кофе или чая без кофеина и здоровым старением. При этом каждый дополнительный небольшой стакан газировки был связан с уменьшением шансов на здоровое старение на 20–26%.

По словам исследователей, в целом до двух чашек кофе в сутки - безопасное и полезное количество для большинства людей.

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