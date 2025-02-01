Кофе с молоком, сахаром и другими добавками: что полезнее для здоровья

Кофе с молоком. За счёт молока у напитка снижается кислотность. Это хороший вариант для тех, у кого чувствительный желудок. Помимо этого, кофеин всасывается медленнее и его эффект наступает более плавно, сохраняется дольше.

Кофе с сахаром. Если пить такой кофе регулярно, то это приведёт к избыточному потреблению калорий, более высокому риску возникновения диабета.

Кофе с мёдом. При нагревании полезные свойства мёда частично утрачиваются, а влияет он на организм примерно как сахар. Поэтому лучше добавлять его в немного остывший напиток.

Кофе с корицей. Благодаря употреблению напитка с этой пряностью восприимчивость организма к инсулину улучшается. Это позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. Также корица отличается противовоспалительным и антиоксидантным действием.