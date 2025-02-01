Кофе с молоком, сахаром и другими добавками: что полезнее для здоровья

Кофе с молоком, сахаром и другими добавками: что полезнее для здоровьяВсё это влияет на организм по-разному
Кофе с молоком. За счёт молока у напитка снижается кислотность. Это хороший вариант для тех, у кого чувствительный желудок. Помимо этого, кофеин всасывается медленнее и его эффект наступает более плавно, сохраняется дольше.
Кофе с сахаром. Если пить такой кофе регулярно, то это приведёт к избыточному потреблению калорий, более высокому риску возникновения диабета.
Кофе с мёдом. При нагревании полезные свойства мёда частично утрачиваются, а влияет он на организм примерно как сахар. Поэтому лучше добавлять его в немного остывший напиток.
Кофе с корицей. Благодаря употреблению напитка с этой пряностью восприимчивость организма к инсулину улучшается. Это позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. Также корица отличается противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Кофе с кардамоном. Эта добавка улучшает пищеварение, уменьшает негативное влияние кофе на желудок, снижает кислотность напитка. Помимо этого, у кардамона есть лёгкий бодрящий эффект.
Кофе с маслом. Жиры в масле замедляют усвоение кофеина. В результате вы получаете прилив сил на более длительное время. Кроме того, такой напиток хорошо насыщает, но он довольно калориен в больших дозах.
Кофе с растительным молоком. Овсяное, соевое, миндальное молоко по-разному влияют на организм. К примеру, овсяное содержит полезные для сердца бета-глюканы, в соевом есть растительный белок. Но выбирайте варианты без добавленного сахара.
Кофе с ванилью. Ваниль помогает расслабиться, борется с депрессией, помогает организму избавляться от вредных веществ.
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