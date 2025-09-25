Кофе улучшит здоровье вашей печени

Кофе улучшит здоровье вашей печениЭто показывают исследования
Регулярное употребление трёх-четырёх чашек кофе каждый день связывают с уменьшением накопления жира в печени, борьбой с воспалением и оксидативным стрессом, замедлением рубцевания печени (фиброза), уменьшением проблем с печенью, более медленным прогрессированием заболеваний печени, снижением риска развития рака печени, более низким риском смерти от заболеваний, связанных с печенью.
Полезные для здоровья свойства кофе могут быть связаны с кофеином, хлорогеновой кислотой и дитерпенами в его составе. Правда, большая часть доказательств этого получена во время лабораторных исследований и исследований на животных, поэтому нужно провести ещё дополнительные испытания на людях.
Согласно одной научной работе, проведённой в 2021 году, среди людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени у любителей кофе вероятность развития значительного фиброза была ниже на 35%. Это важно для долгосрочного здоровья этого органа.
