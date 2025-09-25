Кофе улучшит здоровье вашей печени

Полезные для здоровья свойства кофе могут быть связаны с кофеином, хлорогеновой кислотой и дитерпенами в его составе. Правда, большая часть доказательств этого получена во время лабораторных исследований и исследований на животных, поэтому нужно провести ещё дополнительные испытания на людях.

Согласно одной научной работе, проведённой в 2021 году, среди людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени у любителей кофе вероятность развития значительного фиброза была ниже на 35%. Это важно для долгосрочного здоровья этого органа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.