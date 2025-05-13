Кофеин и другие продукты, которые только усилят стресс

Избыток углеводов. Это может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови и к временному повышению уровня кортизола. Диетологи рекомендуют ограничить добавление сахара в пищу.

Кофеин. Он способен временно повысить уровень кортизола. Замечено это было у тех, кто не употребляет кофеин часто. У людей, которые употребляют кофеин несколько раз в сутки, более высокий уровень кортизола может наблюдаться во второй половине дня.