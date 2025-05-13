Кофеин и другие продукты, которые только усилят стресс

Опубликовано 13 мая 2025, 12:451 мин.
Кофеин и другие продукты, которые только усилят стрессОб этом полезно знать
Некоторые продукты и напитки могут влиять на уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Вот чего лучше избегать.
Избыток углеводов. Это может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови и к временному повышению уровня кортизола. Диетологи рекомендуют ограничить добавление сахара в пищу.
Кофеин. Он способен временно повысить уровень кортизола. Замечено это было у тех, кто не употребляет кофеин часто. У людей, которые употребляют кофеин несколько раз в сутки, более высокий уровень кортизола может наблюдаться во второй половине дня.
Алкоголь. Он стимулирует выброс кортизола в краткосрочной перспективе. При опьянении и восстановлении после него кратковременно повышается уровень гормона стресса.
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Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова