Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 октября 2024, 01:30
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Кофеин в больших дозах оказался полезен для памяти

Это продемонстрировало новое исследование
Недавно учёные обнаружили, что количество кофеина, которое мы потребляем, может влиять на развитие болезни Альцгеймера или других форм деменции. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.
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Команда экспертов в ходе нового исследования выяснила, что люди, которые сообщили о меньшем потреблении кофеина, имели больший риск потери памяти, соответствующей болезни Альцгеймера или лёгкому когнитивному расстройству. Также у них было меньше амилоидного белка, часто связанного с развитием болезни Альцгеймера.

Кофеин в больших дозах оказался полезен для памяти
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В новой работе использовались данные 263 человек, у которых в период с 2010 по 2015 год были либо лёгкие когнитивные нарушения, либо болезнь Альцгеймера.

К группе с низким потреблением кофеина отнесли тех, кто в день получал 216 мг или меньше этого вещества. Люди, которые в сутки получали более 216 мг кофеина, относились к группе с высоким потреблением кофеина.

Одна чашка кофе содержит от 113 до 247 мг кофеина, а банка энергетика на 355 мл — от 41 до 246 мг этого вещества.

После учёта возраста, пола, статуса курения и других факторов учёные обнаружили, что те, кто употреблял меньше напитков с кофеином, имели более высокий риск возникновения амнезии. Также специалисты заметили связь между потреблением кофеина и уровнями белка амилоида. У людей, которые получали меньше кофеина, были более низкие уровни плазменного амилоида-β 42 (Aβ42) и аномальные соотношения других типов амилоидных белков. Известно, что меньшее количество Aβ42 в спинномозговой жидкости связано с болезнью Альцгеймера.

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