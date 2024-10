Кофеин в больших дозах оказался полезен для памяти

Это продемонстрировало новое исследование

Недавно учёные обнаружили, что количество кофеина, которое мы потребляем, может влиять на развитие болезни Альцгеймера или других форм деменции. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.