Когда лучше всего заниматься спортом, чтобы предотвратить болезни сердца и инсульт

Когда лучше всего заниматься спортом, чтобы предотвратить болезни сердца и инсультПравда, в это время суток тренироваться может быть тяжело
Физические упражнения, как известно, приносят множество преимуществ организму. А недавнее исследование показало, что для этого нужно тренироваться в определённое время.
В научной статье, опубликованной в «Европейском журнале профилактической кардиологии», отмечается, что физическая активность в период с 8 до 11 часов утра связана с меньшим риском инсультов и болезней сердца.
Особенно сильно эта связь была заметна у женщин. Сами же результаты были характерны как для «жаворонков», так и для «сов».
Для проведения исследования команда специалистов использовала данные из Британского биобанка. Учёные проанализировали информацию о более чем 86 600 человек, возраст которых составлял 42-78 лет.
Все участники исследования в течение 7 дней носили на запястье трекер активности. Спустя 6-8 лет у почти 3 000 добровольцев возникла ишемическая болезнь сердца, а до 800 человек перенесли инсульт. Оказалось, что те, кто с 8 до 11 утра был активнее остальных, имели самую низкую вероятность столкновения с инсультом и болезнями сердца.
У людей, которые были наиболее активны в 8 или 10 утра, вероятность развития ишемической болезни сердца была на 11 и 16 % ниже соответственно по сравнению с остальными. Кроме того, люди, которые занимались спортом в 10 утра, имели на 17 % более низкий риск возникновения инсульта.
Женщины, которые в 8 или 10 утра оставались активными, имели на 22 и 24 % меньше вероятность развития ишемической болезни сердца соответственно. Также у тех из них, кто занимался спортом в 10 утра, риск инсульта снижался на 35 %.
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