Когда лучше всего заниматься спортом, чтобы предотвратить болезни сердца и инсульт

Для проведения исследования команда специалистов использовала данные из Британского биобанка. Учёные проанализировали информацию о более чем 86 600 человек, возраст которых составлял 42-78 лет.

Все участники исследования в течение 7 дней носили на запястье трекер активности. Спустя 6-8 лет у почти 3 000 добровольцев возникла ишемическая болезнь сердца, а до 800 человек перенесли инсульт. Оказалось, что те, кто с 8 до 11 утра был активнее остальных, имели самую низкую вероятность столкновения с инсультом и болезнями сердца.

У людей, которые были наиболее активны в 8 или 10 утра, вероятность развития ишемической болезни сердца была на 11 и 16 % ниже соответственно по сравнению с остальными. Кроме того, люди, которые занимались спортом в 10 утра, имели на 17 % более низкий риск возникновения инсульта.

Женщины, которые в 8 или 10 утра оставались активными, имели на 22 и 24 % меньше вероятность развития ишемической болезни сердца соответственно. Также у тех из них, кто занимался спортом в 10 утра, риск инсульта снижался на 35 %.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.