Когда на самом деле начинается средний возраст: мнение учёных

По мнению психолога Марджи Лахман, начало зрелости можно определить по некоторым жизненным переходам и социальным ролям. Вообще именно в средние годы человек выполняет больше всего социальных ролей. Так, среднестатистический американец выполняет четыре основные роли: работник/домохозяин, супруг/партнёр, родитель, взрослый ребёнок.

Также в зрелости появляются различные факторы риска развития болезней. К примеру, это замедление метаболизма (обмена веществ), набор веса, гормональные изменения. Для женщин характерна менопауза, для мужчин - апноэ (временная остановка дыхания) во сне. Также нередко в это время появляются проблемы со сном.

Вызывает стресс у людей в этом возрасте и необходимость совмещения сразу множества ролей. Из-за этого может даже возникнуть хроническая бессонница.

В результате, согласно научным исследованиям, люди среднего возраста менее счастливы, чем молодёжь, дети, старики. Но при этом нельзя забывать, что именно в зрелости человек достигает максимума продуктивности, начинает лучше разбираться в финансовых вопросах и в целом становится мудрее.