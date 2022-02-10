Когда на самом деле начинается средний возраст: мнение учёных

Когда на самом деле начинается средний возраст: мнение учёныхОб этом пишет издание The Conversation
По словам учёного, точно сказать, когда начинается зрелость, довольно сложно. Средний возраст в целом по сравнению с остальными периодами жизни длится дольше, при этом социальные роли в этот период тоже более разнообразны. Кроме того, научных исследований, посвящённых среднему возрасту, меньше, чем работ, где исследуется детство или старость. Поэтому учёные в целом знают о зрелости мало.
В то же время, по мнению автора, зрелость у разных людей может начинаться в разное время. Зависит это ещё и от внешних условий. К примеру, в 1990-е годы считалось, что начало среднего возраста - 35 лет. Теперь же в Америке считают, что длится зрелость с 44 до 60 лет. Объясняется это развитием медицины и общим увеличением продолжительности жизни.
По мнению психолога Марджи Лахман, начало зрелости можно определить по некоторым жизненным переходам и социальным ролям. Вообще именно в средние годы человек выполняет больше всего социальных ролей. Так, среднестатистический американец выполняет четыре основные роли: работник/домохозяин, супруг/партнёр, родитель, взрослый ребёнок.
Также в зрелости появляются различные факторы риска развития болезней. К примеру, это замедление метаболизма (обмена веществ), набор веса, гормональные изменения. Для женщин характерна менопауза, для мужчин - апноэ (временная остановка дыхания) во сне. Также нередко в это время появляются проблемы со сном.
Вызывает стресс у людей в этом возрасте и необходимость совмещения сразу множества ролей. Из-за этого может даже возникнуть хроническая бессонница.
В результате, согласно научным исследованиям, люди среднего возраста менее счастливы, чем молодёжь, дети, старики. Но при этом нельзя забывать, что именно в зрелости человек достигает максимума продуктивности, начинает лучше разбираться в финансовых вопросах и в целом становится мудрее.