Когда нужно завтракать, чтобы прожить дольше

Оказывается, время завтрака влияет на продолжительность жизни. Так, если вы станете есть впервые за день в 11 часов утра, то сможете намного продлить себе жизнь. А ещё вы снизите риск развития опасных хронических заболеваний.

По словам нейробиолога Джулии Джонс, завтрак в 11 часов утра или позже - это эффективный способ прожить на 20 лет дольше.

Дело в том, что нужно просто постараться вмещать все приёмы пищи в 8-часовой промежуток времени. А голодать необходимо в течение 16 часов.