Когда нужно завтракать, чтобы прожить дольше

Когда нужно завтракать, чтобы прожить дольшеВажно принимать пищу в определённое время
Долголетия можно добиться разными способами. Один из них - это изменения в образе жизни. Например, вы можете установить для себя определённое время завтрака и продлить так жизнь.
Фото: Healthline
Оказывается, время завтрака влияет на продолжительность жизни. Так, если вы станете есть впервые за день в 11 часов утра, то сможете намного продлить себе жизнь. А ещё вы снизите риск развития опасных хронических заболеваний.
По словам нейробиолога Джулии Джонс, завтрак в 11 часов утра или позже - это эффективный способ прожить на 20 лет дольше.
Дело в том, что нужно просто постараться вмещать все приёмы пищи в 8-часовой промежуток времени. А голодать необходимо в течение 16 часов.
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Подобный метод называют иногда периодическим голоданием. При этом, по словам специалистов из клиники Майо, вы можете даже совсем отказаться от завтрака и начать день с обеда.
Известно также, что благодаря периодическому голоданию можно снизить вероятность развития апноэ во сне, сахарного диабета, определённых видов рака.
Кроме того, продлить жизнь можно, если еженедельно употреблять 30 различных растительных продуктов. Делать это можно, добавляя их в разные блюда.
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