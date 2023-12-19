Когда обращаться к врачу, если у вашего ребёнка температура

Нормальная температура тела у ребёнка колеблется от 36,1 до 37,8 градусов по Цельсию (от 97 до 100 градусов по Фаренгейту), в среднем это около 37 градусов по Цельсию (98,6 градусов по Фаренгейту). Если температура тела достигает 38 градусов по Цельсию (100,4 по Фаренгейту) и больше, то это считается лихорадкой.

Немедленно вызовите врача на дом, если: у ребёнка лихорадка длится более четырёх-пяти дней; у новорождённого в возрасте до 2 месяцев началась лихорадка; у ребёнка любого возраста температура поднялась до 40,6 градусов и выше; у ребёнка до 1 года температура выше 38,9 градусов держится больше двух дней.