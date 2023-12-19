Когда обращаться к врачу, если у вашего ребёнка температура

Когда обращаться к врачу, если у вашего ребёнка температураВажно учитывать несколько факторов
Доктор Кристофер Толчер, педиатр из педиатрического отделения Агура-Вест-Вэлли, отметил, что жар помогает иммунной системе бороться с инфекцией. Но есть случаи, когда высокая температура у ребёнка может представлять опасность для его жизни и здоровья.
Нормальная температура тела у ребёнка колеблется от 36,1 до 37,8 градусов по Цельсию (от 97 до 100 градусов по Фаренгейту), в среднем это около 37 градусов по Цельсию (98,6 градусов по Фаренгейту). Если температура тела достигает 38 градусов по Цельсию (100,4 по Фаренгейту) и больше, то это считается лихорадкой.
Немедленно вызовите врача на дом, если: у ребёнка лихорадка длится более четырёх-пяти дней; у новорождённого в возрасте до 2 месяцев началась лихорадка; у ребёнка любого возраста температура поднялась до 40,6 градусов и выше; у ребёнка до 1 года температура выше 38,9 градусов держится больше двух дней.
Если у вашего ребёнка жар и один из следующих признаков, то срочно вызывайте врача или неотложку. Среди этих симптомов — красная или фиолетовая сыпь; жёсткая шея и сильная головная боль; сильная боль в теле, в том числе в животе; одышка; крайняя слабость или изменения в психическом состоянии; обезвоживание (сухие подгузники, тёмная моча, ребёнок мало писает); судороги.
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