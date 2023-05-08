Когда пользоваться смартфоном вредно для здоровья: четыре ситуации

Прежде всего, не рекомендуется брать смартфон в руки во время еды. Из-за этого приём пищи затягивается, а еда остывает. И питание в итоге может принести организму меньше пользы. А ещё на мобильных телефонах скапливается большое количество микробов, которые легко могут попасть в организм во время приёма пищи.

Не стоит пользоваться смартфоном, когда у него разряжена батарея. Когда вы ставите его на зарядку и пытаетесь смотреть видео, сидеть в соцсетях и т.п., батарея гаджета может просто перегореть.