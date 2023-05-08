Когда пользоваться смартфоном вредно для здоровья: четыре ситуации

Когда пользоваться смартфоном вредно для здоровья: четыре ситуацииСтарайтесь в этих случаях убрать телефон подальше
Большинство из нас пользуется смартфоном практически постоянно. Но бывают ситуации, когда мобильное устройство может только навредить.
Прежде всего, не рекомендуется брать смартфон в руки во время еды. Из-за этого приём пищи затягивается, а еда остывает. И питание в итоге может принести организму меньше пользы. А ещё на мобильных телефонах скапливается большое количество микробов, которые легко могут попасть в организм во время приёма пищи.
Не стоит пользоваться смартфоном, когда у него разряжена батарея. Когда вы ставите его на зарядку и пытаетесь смотреть видео, сидеть в соцсетях и т.п., батарея гаджета может просто перегореть.
Нельзя пользоваться смартфоном перед сном. Дело в том, что излучение экрана мобильного устройства возбуждает кору головного мозга. Поэтому и сонливость в итоге пропадает. Это приведёт к тому, что вы будете полночи ворочаться. В долгосрочной перспективе это приведёт к серьёзным нарушениям.
Наконец, не стоит сидеть в телефоне в туалете. Из-за долгого сидения на унитазе вы можете столкнуться с такими проблемами, как онемение ступней и ног, гипоксия.
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