Когда ваше банное полотенце вызывает грибковые инфекции

К каким же проблемам со здоровьем может привести грязное или сырое банное полотенце, если им вытираться?

Первая из них - «зуд спортсмена». Это заболевание также известно как дерматомикоз. Оно представляет собой грибковую инфекцию, при которой поражаются по большей части внутренняя часть бёдер и область паха. В этих местах на коже может возникнуть красная зудящая сыпь. Эта инфекция может передаться другому человеку, если он будет пользоваться тем же полотенцем, что и больной. Кроме того, дерматомикоз способствует развитию микоза стопы.

Также человек может подхватить из-за грязного полотенца грибковую инфекцию ногтей на ногах. Обычно такая инфекция начинается с изменения внешнего вида края ногтя. Постепенно ноготь становится бесцветным, ломким, утолщается. Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что из-за этого кожа вокруг ногтя может отекать и болеть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.