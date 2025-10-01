Кокосовое масло и другие жирные продукты, которые навредят вашему сердцу

Кокосовое масло. В одной столовой ложке этого масла содержится около 10 г насыщенных жиров. Исследования, посвящённые его пользе для здоровья, дают неоднозначные результаты. Согласно одной работе 2020 года, употребление кокосового масла повышает уровень "плохого" холестерина, а в другой статье 2022 года отмечается, что 5 г кокосового масла первого отжима каждый день в течение месяца снижают уровень "плохого" холестерина у людей с болезнями сердца.

Жирные молочные продукты. Они содержат разное количество насыщенных жиров. В молоке, например, их менее 2%, а в сливочном масле — около 45%.

Красное и обработанное мясо. В красном мясе и колбасах насыщенных жиров больше, чем в птице и рыбе. Согласно результатам исследования с участием более 140 000 человек, у тех, кто потреблял больше всего красного мяса, вероятность развития болезней сердца была значительно выше по сравнению с теми, кто ел такого мяса меньше всего. Замена половины порции красного мяса орехами и цельнозерновыми оказалась связана со снижением риска развития болезней сердца на 14% и 7% соответственно.

Говяжий жир. Одна столовая ложка этого жира содержит более 6 г насыщенных жиров.