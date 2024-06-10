Кокосовое масло оказалось полезно для похудения и не только

Вот чем полезно добавление в утренний кофе кокосового масла.

Обеспечение энергией. Благодаря добавлению кокосового масла к кофе вы повысите питательные свойства напитка, увеличите уровень энергии в несколько десятков раз.

Ускорение обмена веществ. Жиры в составе кокосового масла ускоряют обмен веществ и увеличивают количество сожжённых калорий в течение дня.

Выведение токсинов. Косовое масло богато антиоксидантами. Они быстро избавляют организм от токсинов.

Снижение уровня холестерина. Исследования показывают, что при регулярном употреблении кокосовое масло снижает уровень холестерина.

Повышение концентрации. При добавлении в кофе кокосовое масло повышает концентрацию внимания, улучшает работу мозга.