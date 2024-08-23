Колебания уровня сахара в крови оказались связаны с депрессией и тревожностью

Углеводы с низким гликемическим индексом по сравнению с продуктами с высоким усваиваются медленнее и вызывают меньший скачок сахара в крови. Они снижают вероятность развития депрессии и тревожности.

Одно из правдоподобных объяснений, связывающих колебания уровня сахара в крови с настроением, — это влияние глюкозы на гормоны.

Когда мы едим слишком много сахара, слишком много углеводов или углеводов с высоким гликемическим индексом, то быстрое повышение уровня глюкозы в крови приводит к резкому росту уровня инсулина. Из-за этого уровень сахара в крови может упасть ниже исходного. Это вызывает производство адреналина и норадреналина. В результате из-за адреналина мы можем ощущать тревогу, страх или агрессию.

Но не все люди в равной степени подвержены этому. Одни и те же блюда у разных людей способны вызывать разную реакцию уровня сахара в крови в зависимости от пола, генетики, образа жизни, микробиома кишечника.

Исследования показали, что женщины более чувствительны к влиянию на здоровье гликемического индекса еды и диеты в целом.