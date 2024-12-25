Комбинация ретинола и витамина С улучшит состояние вашей кожи

Витамин С и ретинол — это активные ингредиенты. Поэтому результаты их совместного влияния на кожу неоднозначны. Исследования показывают, что процедуры по уходу за кожей с этими компонентами могут иметь положительный эффект или же приводить к раздражению.

В ходе одного исследования выяснилось, что на 4-й, 8-й и 12-й неделях эксперимента с применением 0,5% ретинола и увлажняющего средства с 30% витамина С у людей с гиперпигментацией и фотоповреждением кожи улучшились её тон и текстура. Из побочных эффектов наблюдалась лишь некоторая сухость в начале.

Для уменьшения побочных эффектов попробуйте витамин С использовать утром, а ретинол — вечером.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.