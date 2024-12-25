Комбинация ретинола и витамина С улучшит состояние вашей кожи

Комбинация ретинола и витамина С улучшит состояние вашей кожиЭти ингредиенты часто встречаются в уходовых средствах
Исследования демонстрируют, что местное применение витамина С имеет преимущества для кожи. Это в том числе увеличение выработки коллагена, уменьшение проявления гиперпигментации и тёмных пятен, защита от повреждения, вызванного ультрафиолетовым излучением.
Благодаря ретинолу в средствах по уходу за кожей вы можете улучшить текстуру кожи, откорректировать гиперпигментацию и тёмные пятна, уменьшить морщины и тонкие линии.
Витамин С и ретинол — это активные ингредиенты. Поэтому результаты их совместного влияния на кожу неоднозначны. Исследования показывают, что процедуры по уходу за кожей с этими компонентами могут иметь положительный эффект или же приводить к раздражению.
В ходе одного исследования выяснилось, что на 4-й, 8-й и 12-й неделях эксперимента с применением 0,5% ретинола и увлажняющего средства с 30% витамина С у людей с гиперпигментацией и фотоповреждением кожи улучшились её тон и текстура. Из побочных эффектов наблюдалась лишь некоторая сухость в начале.
Для уменьшения побочных эффектов попробуйте витамин С использовать утром, а ретинол — вечером.
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