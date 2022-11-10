Кому фитнес-браслеты и умные часы могут помочь следить за здоровьем сердца

Кому фитнес-браслеты и умные часы могут помочь следить за здоровьем сердцаИ насколько эти устройства эффективны
Фитнес-трекеры могут отслеживать ваш пульс и другие показатели здоровья. Но в плане отслеживания состояния сердца они будут эффективны не всегда.
Учёные провели ряд исследований, чтобы выяснить, насколько хорошо носимые устройства (фитнес-браслеты, умные часы и т.п.) могут обнаружить признаки фибрилляции предсердий. Подобная медицинская проблема способна даже стать причиной инсульта.
В недавнем обзоре, опубликованном в Circulation, команда учёных провела анализ трёх крупных исследований. Это были исследования Fitbit Heart, Apple Heart и Huawei Heart.
Самой распространённой проблемой, связанной с сердечным ритмом, является мерцательная аритмия. Причём до 80 % людей могут даже не иметь симптомов этого заболевания.
Новые технологии позволяют людям отслеживать свой сердечный ритм и следить за его состоянием. Однако у всего этого есть некоторые ограничения.
Фитнес-браслеты и подобные устройство очень точно определяют наличие мерцательной аритмии (точность может доходить до 95 %). Но проблема заключается в том, что эти данные основаны на исследованиях, в которых участвовали совсем мало людей.
К примеру, в исследовании Apple Heart приняли участие 419 тысяч человек. Но сравнивались показатели пульса с умных часов и результаты ЭКГ при этом только у 86 человек.
Умные часы или фитнес-браслеты могут помочь в выявлении мерцательной аритмии, если вам больше 65 лет или если у вас уже есть симптомы этого заболевания.