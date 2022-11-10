Кому фитнес-браслеты и умные часы могут помочь следить за здоровьем сердца

Новые технологии позволяют людям отслеживать свой сердечный ритм и следить за его состоянием. Однако у всего этого есть некоторые ограничения.

Фитнес-браслеты и подобные устройство очень точно определяют наличие мерцательной аритмии (точность может доходить до 95 %). Но проблема заключается в том, что эти данные основаны на исследованиях, в которых участвовали совсем мало людей.

К примеру, в исследовании Apple Heart приняли участие 419 тысяч человек. Но сравнивались показатели пульса с умных часов и результаты ЭКГ при этом только у 86 человек.

Умные часы или фитнес-браслеты могут помочь в выявлении мерцательной аритмии, если вам больше 65 лет или если у вас уже есть симптомы этого заболевания.