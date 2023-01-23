Кому может быть опасно для здоровья есть перепелиные яйца

С осторожностью нужно давать перепелиные яйца детям: перед этим лучше проконсультироваться с доктором. Кроме того, если переборщить с количеством съеденных яиц, то можно столкнуться с аллергической реакций, проблемами с почками. Плохо скажется чрезмерное употребление этих яиц также на здоровье людей, имеющих высокий уровень холестерина, болезни сердца. Посетить врача перед употреблением перепелиных яиц нужно и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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