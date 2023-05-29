Кому нельзя пить пиво: шесть типов людей

Пиво - это один из самых популярных алкогольных напитков в мире. Однако пить его даже в небольших количествах можно не всем. Вот кому лучше отказаться от этого напитка.

Прежде всего, это люди с преддиабетом или с диабетом. Из-за пива может быстро повыситься уровень сахара в крови, а если его употреблять натощак, то это может привести к повышению уровня инсулина и снижению сахара в крови. Всё это опасно для здоровья.

Не рекомендуется употреблять пиво тем, у кого есть лишний вес или кто хочет похудеть. В одной банке пива (около 0,35 л) - от 100 до 200 калорий. При этом питательная ценность у напитка - незначительная. Если вы, например, придерживаетесь диеты в 2000 калорий в день, то банка пива покроет 10% дневного лимита. Помимо этого алкоголь может вызвать желание перекусить.

Избегать пива стоит людям, которые придерживаются безглютеновой диеты. Иначе они столкнутся с болями в животе, газами, вздутием.