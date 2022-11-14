Кому нельзя употреблять чайный гриб

Но не всем людям можно пить чайный гриб. Противопоказан этот напиток беременным женщинам и тем, у кого слабая иммунная система с восприимчивостью к пищевым болезням.

Кроме того, в некоторых сортах чайного гриба может быть слишком много сахара. А это, в свою очередь, приведёт к набору нежелательных килограммов. А ещё из-за того, что напиток этот - газированный, у вас может возникнуть вздутие живота и дискомфорт в желудке.

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