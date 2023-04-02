Кому обязательно нужно есть виноград, а кому – нельзя

Кому обязательно нужно есть виноград, а кому – нельзяОбязательно прочитайте это, если вы следите за своим здоровьем
В винограде много сахара, поэтому и есть его нужно с осторожностью. Тем не менее он обладает большим количеством преимуществ. Вот что вам стоит знать об этом фрукте.
Фото: Everyday Health
При регулярном употреблении винограда можно заметно улучшить состояние кожи. Она станет более эластичной, упругой, приобретёт здоровый цвет, у вас уменьшится воспаление.
Поскольку виноград регулирует секрецию кожного сала, этот фрукт часто используют при создании косметики. Кроме того, виноград положительно сказывается на здоровье кишечника за счёт большого количества клетчатки.
Известно, что полезнее из двух видов винограда - тёмный. Объясняется это тем, что в нём больше полифенолов. В частности, вещества, которое положительно сказывается на здоровье сердца.
Особенно рекомендуется употреблять виноград тем, кто страдает запорами и проблемами с кишечником. Также данный фрукт должны есть люди, у которых появляются прыщи и присутствуют другие воспалительные состояния кожи. За счёт высокого содержания антиоксидантов можно дольше сохранить молодость организма, укрепить иммунитет при регулярном употреблении.
В то же время избегать винограда нужно людям с инсулинорезистентностью, тем, у кого предиабет или кто придерживается особой диеты.
Ограничить количество потребляемого винограда необходимо беременным, а также людям с болезнями желудка.
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