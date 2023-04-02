Кому обязательно нужно есть виноград, а кому – нельзя

При регулярном употреблении винограда можно заметно улучшить состояние кожи. Она станет более эластичной, упругой, приобретёт здоровый цвет, у вас уменьшится воспаление.

Поскольку виноград регулирует секрецию кожного сала, этот фрукт часто используют при создании косметики. Кроме того, виноград положительно сказывается на здоровье кишечника за счёт большого количества клетчатки.

Известно, что полезнее из двух видов винограда - тёмный. Объясняется это тем, что в нём больше полифенолов. В частности, вещества, которое положительно сказывается на здоровье сердца.