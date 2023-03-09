Кому вредно для здоровья пить кофе

Кому вредно для здоровья пить кофеЕсть несколько категорий людей
Кофе - напиток, который, как показывают научные исследования, может быть полезным для здоровья или нанести вред. Вот о чём вам нужно знать.
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При умеренном употреблении кофе (три-четыре чашки в день) можно снизить риск смерти и увеличить продолжительность жизни. Кроме того, научно доказано, что любители кофе реже сталкиваются с такими болезнями, как сердечный приступ, сердечная недостаточность, ишемический инсульт, сахарный диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рак матки, рак толстой кишки, рак печени, цирроз печени.
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С осторожностью пить кофе нужно беременным. Если употреблять более 300 г кофеина (три чашки кофе) в день, то можно повысить вероятность выкидыша, синдрома внезапной детской смерти и других неприятных последствий для здоровья ребёнка.
Кормящим женщинам рекомендуется выпивать в день одну-две чашки кофе. Если пить больше, то это может вызвать раздражение и учащение дефекации у младенца.
Если у вас тревожное расстройство, то важно понимать, что кофеин только усилит ваше беспокойство. То же самое касается биполярного расстройства: его симптомы станут ещё сильнее выражены после чашки кофе. Осторожными при употреблении кофе нужно быть курильщикам, у которых уже диагностированы болезни сердца, людям с сахарным диабетом, эпилепсией, глаукомой, изжогой, гипертонией, синдромом раздражённого кишечника, остеопорозом.
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