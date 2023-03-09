Кому вредно для здоровья пить кофе

С осторожностью пить кофе нужно беременным. Если употреблять более 300 г кофеина (три чашки кофе) в день, то можно повысить вероятность выкидыша, синдрома внезапной детской смерти и других неприятных последствий для здоровья ребёнка.

Кормящим женщинам рекомендуется выпивать в день одну-две чашки кофе. Если пить больше, то это может вызвать раздражение и учащение дефекации у младенца.

Если у вас тревожное расстройство, то важно понимать, что кофеин только усилит ваше беспокойство. То же самое касается биполярного расстройства: его симптомы станут ещё сильнее выражены после чашки кофе. Осторожными при употреблении кофе нужно быть курильщикам, у которых уже диагностированы болезни сердца, людям с сахарным диабетом, эпилепсией, глаукомой, изжогой, гипертонией, синдромом раздражённого кишечника, остеопорозом.

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