Кондитер объяснил, почему духовку нужно всегда разогревать перед использованием

Первые 10-15 минут нахождения выпечки в духовке имеют важное значение для того, что в итоге получится. Если вы начнёте печь хлеб в холодной духовке, то, скорее всего, получите плотную и сухую выпечку.

Это касается и обычных продуктов типа курицы. Если её поместить в холодную духовку, а затем увеличить температуру до 218 градусов по Цельсию, то влага из мяса вытопится. В результате курица получится очень сухой. При этом готовиться всё будет неравномерно: внешняя часть будет пропекаться намного быстрее внутренней.

Хотя в холодной духовке можно готовить, например, бекон. Это сделает его приятным на вкус и хрустящим.