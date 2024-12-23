Консервы, сушёные продукты и не только: раскрыто, какую пищу можно хранить годами

Консервы, сушёные продукты и не только: раскрыто, какую пищу можно хранить годамиВозьмите это себе на заметку
Консервированные продукты. Мясо, бобы, многие овощи в таком виде можно хранить 2−5 лет, консервированные фрукты и соки — 12−18 месяцев, а домашние консервы — 12 месяцев.
Продукты в реторт-паке. Тунец и морепродукты в таких пакетах имеют срок годности около 18 месяцев.
Сушёные продукты. Например, сушёный рис и макаронные изделия вы сможете хранить в нераспечатанном виде до двух лет, а вяленое мясо — до 12 месяцев, сухофрукты — до полугода.
Арахисовое масло. Без холодильника оно хранится до девяти месяцев без холодильника, после вскрытия — два-три месяца.
Протеиновые и фруктовые батончики. Точный срок их годности смотрите на упаковке.
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