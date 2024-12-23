Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 декабря 2024, 09:00
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Консервы, сушёные продукты и не только: раскрыто, какую пищу можно хранить годами

Возьмите это себе на заметку
Некоторые продукты не портятся, даже если их долго хранить где-то при комнатной температуре. Вот к чему это относится.
Консервы, сушёные продукты и не только: раскрыто, какую пищу можно хранить годами
© Food Storage Moms

Консервированные продукты. Мясо, бобы, многие овощи в таком виде можно хранить 2−5 лет, консервированные фрукты и соки — 12−18 месяцев, а домашние консервы — 12 месяцев.

Продукты в реторт-паке. Тунец и морепродукты в таких пакетах имеют срок годности около 18 месяцев.

Сушёные продукты. Например, сушёный рис и макаронные изделия вы сможете хранить в нераспечатанном виде до двух лет, а вяленое мясо — до 12 месяцев, сухофрукты — до полугода.

Консервы, сушёные продукты и не только: раскрыто, какую пищу можно хранить годами
© AzmanJaka / Getty Images

Арахисовое масло. Без холодильника оно хранится до девяти месяцев без холодильника, после вскрытия — два-три месяца.

Протеиновые и фруктовые батончики. Точный срок их годности смотрите на упаковке.

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